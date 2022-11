Midterm | i repubblicani si prendono la Camera Senato ancora in bilico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La situazione complessiva dellerisultafortemente indefinita. Nonostante probabilmente non si sia verificata un’ondata repubblicana, per i dem il quadro non appare troppo roseo. Alle ore 6,30 italiane, l’elefantino resta significativamente favorito per la riconquista delladei rappresentanti, mentre i destini delsembrano (almeno per ora) notevolmente incerti. Allo stato attuale, Donald Trump ha messo a segno alcuni importanti colpi. Il suo candidato alla poltronariale dell’Ohio, JD Vance, ha battuto lo sfidante democratico Tim Ryan. Stesso discorso vale per Ted Budd, che si è aggiudicato il seggioriale del North Carolina. La situazione appare inveceincerta in Pennsylvania, dove il trumpista Mehmet Oz spera nel ...

... elezioni: DeSantis insidia Trump per il 2024 Sono ancora in corso gli spogli delle elezioni dinegli Stati Uniti . Il segnale che arriva dagli americani non è netto, i...La democratica Maggie Hassan è stata invece rieletta al Senato in New Hampshire, in un seggio che isperavano di strappare. Lo riporta la Cnn. Hassan ha sconfitto il repubblicano Don ...Queste elezioni di Midterm non sono solo un voto sulla crisi economica e sul gradimento di Joe Biden (in calo un po' in tutti gli Stati Uniti) ma anche un'importante prova per il ...