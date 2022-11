Meloni incontra i sindacati a Palazzo Chigi

L'Ecodelsud.it

Al via a Palazzo Chigi l'incontro della presidente del Consiglio Giorgiacon i sindacati: al tavolo per i sindacati Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Paolo Capone (Ugl). Per il governo presenti i ministri del Lavoro Marina ...... 'Sono felice, oggi è nato il mio 17esimo nipotino' L'ABBRACCIO CON CONTE M5s, Beppe Grilloi suoi parlamentari DA MONTESSORI A CRISTOFORETTI, tutte le donne citate nel discorso per ... Governo, Meloni incontra i sindacati Al via a Palazzo Chigi l'incontro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i sindacati: al tavolo per i sindacati Maurizio Landini ...La presidente del Consiglio incontra i leader sindacali per la prima volta e chiede responsabilità nel confronto con le parti sociali: “La ...