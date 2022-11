Luca Vezil dimentica Valentina Ferragni | nuova fiamma per l’influencer?

Dopo Valentina Ferragni ,avrebbe già una nuova fiamma E' quanto sarebbe emerso da una recente paparazzata ripresa dal settimanale Chi nel suo nuovo numero. Tuttavia, a stretto giro, sarebbe arrivata la replica (..., chi è la nuova fidanzata È passato appena un mese dalla rottura trae Ferragni. La notizia è diventata di dominio pubblico a metà ottobre. E mentre Valentina smentisce presunti ...Ecco che però Luca Vezil ad Halloween è stato paparazzato in compagnia di una nuova ragazza. Lui era ad una festa con alcuni amici, Valentina Ferragni invece era con la sorella, Chiara, e un nutrito ...Continuano le serate mondane di Valentina Ferragni e, come da tradizione, non rinuncia mai ai look glamour. Ha puntato ancora una volta sul total white con dei tocchi scintillanti ma la… Leggi ...