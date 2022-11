L’ex terzino tedesco oggi compie 62 anni

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) MILANO – Il prototipo delmoderno. Andy Brehme è sicuramente stato uno dei terzini più duttili e tecnici degli’80-’90. Apprezzato per il suo dinamismo si è distinto anche per la sua spiccata vena offensiva e per la sua abilità nei calci piazzati. Nelle stagioni all’Inter ha dimostrato anche personalità e intelligenza tattica. Arrivato nel 1988, ha collezionato 154 presenze, segnando 12 reti. È stato uno dei protagonisti dell’Inter dei Record con cui ha vinto oltre allo Scudetto anche una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti, tanti auguri ad Andreas Brehme, che62! Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.