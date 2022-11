Il diritto all’aborto “frutto avvelenato” per i repubblicani alle elezioni di Midterm

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Martedì 9 novembre non è stato solo il giorno dopo leamericane di, in cui tra prime volte storiche e schieramenti che traballano ma non si trasformano poi di molto, in cui l’onda rossa non è arrivata a travolgere il ‘placido’ specchio d’acqua democratico. È anche la data in cui le cittadine americane hanno riportato una serie di vittorie decisive in materia di dirittinella prima tornata elettorale nazionale da quando la Corte Suprema ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade a giugno. Una questione politicamente cruciale, e scusate se è poco esultare per i risultati ottenuti in qualche Stato (nello specifico i primi a esprimersi sono stati la California, il Michigan e il Vermont, seguiti a sorpresa dal Kentucky) dove gli elettori hanno votato a favore del riconoscimento deldi aborto ...