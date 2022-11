I risultati delle elezioni midterm negli Usa | i repubblicani non sfondano alla Camera | Senato in bilico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Per leUsa (che eleggono la nuovadei rappresentanti, 1/3 dele 36 dei 50 governatori) i sondaggi avevano parlato di una travolgente onda repubblicana pronta a prendersi il Congresso e gli Stati. Nella realtà, però, le cose non sono andate proprio così, visto il testa a testa che si è protratto fino all’ultimo contro i democratici. Sedei rappresentanti isono riusciti a strappare la maggioranza, seppur non netta come quella che ci si aspettava, per ilil discorso è stato diverso. Nello specifico,193 seggi sono stati assegnati con certezza aie 169 ai democratici. La maggioranza è a quota 218 ...

In base all'indagine, 14 dei 27 Stati membri dell'UE sonoavere almeno una stazione di ...risorse per i 'servizi specializzati' al fine di monitorare 'le azioni dei servizi stranieri o......5% dei ricavi netti (invariato rispetto alle prospettive precedenti), liquidità netta... Questi, in un contesto di solidi fondamentali, ci consentono di rivedere nuovamente al rialzo le ...A Formia si sono sfidati i più forti timonieri nazionali delle dieci Classi Olimpiche e delle due Paralimpiche, i 2.4mR ed Hansa 303. Grande sforzo organizzativo per la Liberi nel Vento e per l’istrut ...Washington, 9 nov. (Adnkronos) - "Certamente non c'è un'ondata repubblicana, questo è sicuro". Lo ha affermato il senatore Lindsey Graham, che non ha nascosto la delusione per i risultati ...