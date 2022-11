Formazioni ufficiali Liverpool-Derby | Coppa di Lega 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ledi, match del terzo turno didi. Alle 21:00 di mercoledì 9 novembre le due squadre scenderanno in campo e si contenderanno il pass per il prossimo turno. Chi si qualificherà? La squadra di Klopp naturalmente è la favorita, anche se il tecnico dei reds darà spazio alle seconde linee. Ledi: in attesa: in attesa SportFace.