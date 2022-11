‘Disney 100 – The Concert’ | un grande evento all’Arena di Verona

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il 2023 sarà l’anno in cui la piùcasa di produzione che fa sognare grandi e piccoli compie i suoi primi cento anni. Si tratta, ovviamente, degli studi di animazione Disney, che hanno annunciato l’unica tappa italiana di Disney 100 – The Concert. L’appuntamento con la magia èdisabato 13 maggio 2023 alle ore 21:00. A portare nel nostro Paese l’è Vivo Concerti (produzione Semmel Concerts) che farà risuonare nel prestigioso anfiteatro le musiche più iconiche. Locandina da Ufficio Stampa W4Y Lo show sarà uno spettacolo multimediale che ripercorrerà le note più amate di sempre e le pellicole di casa Disney. Unschermo proietterà, infatti, alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e cantanti solisti, per un’esperienza inedita ...

