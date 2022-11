Costiera amalfitana | dieci misure per la rete di spaccio tra Vietri e Maiori VIDEO

Finestre sull'Arte

Da pochi mesi il significativo sito archeologico della, che in precedenza dipendeva dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, è entrato a far ...Da pochi mesi il significativo sito archeologico della, che in precedenza dipendeva dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, è infatti ... Al via il restauro della Villa romana di Minori, sulla costiera amalfitana La Direzione regionale Musei della Campania è lieta di annunciare l’avvio del restauro della Villa romana di Minori, tanto atteso dalla comunità locale e sc ...Da pochi mesi il significativo sito archeologico della costiera amalfitana, che in precedenza dipendeva dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, è infatti entrato ...