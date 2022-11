La Svolta

ITALIA - Continuano i ribassi sui listini dei prezzi consigliati e sui prezzi praticati alla pompa, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati salgono con forza, preludio di una nuova fase ...Prezzicali dopo gli aumenti delle scorse settimane: il rapporto di Quotidiano Energia La guerra scoppiata ormai mesi fa in Ucraina ha provocato un sensibile aumento dei prezzi dei ... Ultimo'ora: Carburanti: lievi rialzi prezzi, benzina self a 1,713 euro/litro Roma, 9 nov.(Adnkronos) - Al secondo calo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, si fermano i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Sulle medie nazionali ...Il primo decreto Aiuti del governo guidato da Giorgia Meloni si concentra sulla questione rincari, ed in particolare va ad intervenire sui costi dei ...