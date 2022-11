Black Panther | Wakanda Forever | Martin Freeman Non ci credo che nessuno sapesse del male di Chadwick Boseman

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La star dinon riesce a credere che in Marvelfosse a conoscenza della malattia di. L'attore diè ancora scioccato dal fatto chealla Marvelche il suo co-protagonista in, era gravemente malato durante le riprese.lo ha confessato candidamente in una nuova intervista a Sky News in cui dichiara: "Perderlo è stato terribile. È stato davvero orribile". ...

Valentina Barzaghi Dopo quattro anni di attesa, torna al cinema dal 9 novembre la saga Marvel della "pantera nera" con il suo secondo capitolo intitolato ": Wakanda Forever ". Distribuito da The Walt Disney Company, con la regia di Ryan Coogler ("Creed - Nato per combattere") e un maxi cast di star afroamericane, da Angela Bassett a Lupita ...Vip in gran spolvero, l'8 novembre a Milano, per la premiere di ": Wakanda Forever ", seguito di uno dei film Marvel di maggior successo degli ultimi anni. Il red carpet ha visto sfilare attrici, showgirl e influencer in perfetto stile "pantera", ma ...Oggi è il giorno di Black Panther Wakanda Forever in Italia, e in attesa di scoprire come il nuovo blockbuster dei Marvel Studios si comporterà in termini di box office, andiamo a vedere i risultati ...