Amazon Prime Video | arrivano gli ottavi di Champions League | i match

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tutte le emozioni e lo spettacolo della UEFAsono da vivere su: andiamo a vedere insieme quali partite saranno trasmesse in esclusiva. Non solo Sky e Mediaset, ma ancheè l’interessante novità nelle dirette della prestigiosa competizione europea, che senza costi aggiuntivi consente ai propri clienti, in possesso dell’account, di guardare in esclusiva diverse sfide della coppa dalle grandi orecchie. Adesso che la fase a gironi si è conclusa e le qualificazioni sono state archiviate, è già giunto il tempo di proiettarsi aglidi finale del torneo.permetterà la visione di alcuni dei ...