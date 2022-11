Allegri | «Il campionato del Napoli è straordinario | se continua così nessuno può puntare a vincere»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha presentato in conferenza stampa la trasferta che attende la squadra domani, contro l’Hellas Verona. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Che cosa ha lasciato la vittoria con l’Inter? “Ha lasciato che abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia, però dal giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Domani a Verona giochiamo contro una squadra che ha battuto tre volte la Juventus nelle ultime cinque partite, nelle ultime gare è uscita sconfitta in modo immeritato. È una squadra che crea soprattutto in casa, ha buoni tiratori, calcianti su palle inattive, hanno una squadra fisica e che aggredisce. Non sarà una partita semplice, è una squadra che non merita la classifica che ha. Dovremo giocare una partita alla pari dal punto di vista fisico”.fa un punto sui recuperi. Gioca ...

Così Maxin conferenza stampa analizza la sfida dicontro l'Hellas, tenendo tutti sulla corda: non vuole cali di ......sta facendo unstraordinario e se continua così nessuno avrà la possibilità di avvicinarlo, noi per quanto ci riguarda dobbiamo pensare a una partita alla volta", ha sottolineato...Il tecnico bianconero in conferenza stampa sulla rimonta in campionato e sulla sfida al Verona: "Partita tosta, gioca Perin. Vlahovic Forse nel 2023" ...