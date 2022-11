Volley Bergamo 1991 | occasione Cuneo | al palasport per tornare alla vittoria

(Di martedì 8 novembre 2022) Pvolo femminile. Dopo le sfide alle big Conegliano, Milano e Novara mercoledì 9 novembre alle 20.30 le rossoblù affrontano in casa le piemontesi, ultime in classifica. Incerta la presenza di Lanier. Biglietteria aperta dalle 19.

E' ancora a secco di vittorie stagionali la Cuneo Granda S.Bernardo che domani, mercoledì 9 novembre, arriverà al PalaIntred per il recupero della quarta giornata contro la Volley Bergamo 1991. Entram ...