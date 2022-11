Vittimismo | allarmi e scene tragiche | le tattiche delle Ong per aggredire le coste italiane

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov – SulleOng probabilmente si potrebbe scrivere un libro. Strategie ormai rodate per mettere a cuccia un qualsiasi governo non troppo incline a collaborare.Ong, dalgenerale agli scioperi della fame Si parte, di solito, con il dato “statistico”: “Ci sono 100, 200, 300 minori non accompagnati a bordo!”, “Ci sono 100, 200, 300 donne!”. I numeri, ovviamente, sono sparati a caso, e i virgolettati puramente esemplificativi. Fatto sta che anche la nave Ong “del momento”, la Humanity 1, ha iniziato così: “Ci sono 100 minori non accompagnati!” (e questa volta la dichiarazione è vera). Dagli sbarchi effettuati e dai riscontri, però, se ne vedono molti pochi, di questi minori. A prescindere dalla stramberia del dato, contrastante con il fatto che molti di questi viaggiatori paghino ...