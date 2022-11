Video sul web | assolto Sergio Di Palo | era l’ex fidanzato di Tiziana Cantone

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl giudice di Napoli Dario Gallo haDi, exdi– la trentunenne che il 13 settembre 2016 si suicidò, nel napoletano, dopo la diffusione in rete di alcuni suoiprivati – dalle accuse di falsità privata, simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico. L’uomo e lafurono indagati per aver falsamente accusato alcune persone di aver diffuso sulla rete i, risultate invece estranee ai fatti. Diè statodall’accusa di falsità con la formula “il fatto non sussiste”; dall’accusa di calunnia perché “il fatto non costituisce reato”; dall’accesso abusivo per “improcedibilità” (manca la ...

Agenzia ANSA

Video sul web, assolto a Napoli l'ex di Tiziana Cantone - Campania L'uomo e la Cantone furono indagati per aver falsamente accusato di aver diffuso sulla rete i video alcune persone ... di essersi appropriate e di avere diffuso le immagini hot sul web. Le indagini ...