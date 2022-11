Vera Miales | chi è la giovane fidanzata di Amedeo Goria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Un volto non proprio nuovo del nostro mondo dello spettacolo, più presente sulle riviste di gossip e nota agli esperti di cronaca rosa,. La modella di origini moldave è famosa per essere ladi, il quale ha rivelato la relazione proprio durante il GF Vip. All’interno della casa il giornalista è stato al centro di diverse voci riguardanti lae la sua vita privata. Nata nel 1984 in Moldavia,si è trasferita in Italia per seguire il suo sogno di diventare modella. Ha iniziato a lavorare per alcune agenzie di moda e nel frattempo ha incrementato la sua attività sui social, dove è diventata unae propria influencer, seguita da alcune migliaia di followers. Non solo servizi ...