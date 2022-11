Su Netflix il Piano Base con pubblicità | costo | come funziona e limitazioni

(Di martedì 8 novembre 2022) Non volete rinunciare al catalogo dima, al tempo stesso, volete anche risparmiare un po? Il colosso dello streaming viene in vostro soccorso con un nuovo tipo di abbonamento che ha debuttato il 3 novembre scorso in 12 Paesi, tra cui l’Italia: ilcon. Chi lo desiderasse, infatti, può accedere ad unmolto simile a quellogià esistente, che però prevede l’inserimento di alcuni spot pubblicitari durante la visione di una serie tv, reality o documentario. Quanto costa ilcondi? Ilè di 5,49 euro al mese: poco più di due euro in meno rispetto alstandard, il cui, ...

