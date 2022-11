“Romanista in sinagoga…” | chiesto supplemento di indagine sui cori antisemiti della curva della Lazio

(Di martedì 8 novembre 2022) “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare,vaff…”:da partedurante il derby contro la Roma giocato domenica allo Stadio Olimpico e vinto dai biancocelesti. Oltre ad essere perfettamente udibile da bordo campo, un video su Instagram che ha fatto il giro del web e testimonia inequivocabilmente le parole pronunciate da una partetifoseria. La ProcuraFigc vuole andare fino in fondo alla vicenda e ha aperto un’istruttoria rapida. Laha espresso ferma condanna per il coro: “Abbiamo sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione dismo e di ...

