Rdc | Zucconi FdI a iNews24 | “Lo Stato non ha bisogno dei navigator | hanno trovato un lavoro solo per se stessi”

(Di martedì 8 novembre 2022) Il reddito di cittadinanza sta per subire modifiche sostanziali che erano già state annunciate dalla coalizione di centrodestra durante la campagna elettorale. Il governo è alper rivedere la misura. Riccardo, deputato di Fratelli d’Italia, ai microfoni dispiega quali potrebbero essere i cambiamenti del sussidio. Onorevole, una delle modifiche che potrebbe riguardare il reddito di cittadinanza è L'articolo proviene da.it.

...fotografato il cartello di un fruttivendolo napoletano in cui compariva 'qui si accetta il' per ... 'Voti M5s nei collegi napoletani più a rischio Camorra' (Vittorio), senza ragionare troppo ...... Riccardo(FdI), Rebecca Frassini (Lega), Paolo Zangrillo (FI), Lucia Scanu e Manuela ... Quando arrivadi luglio. Anche a luglio, come nei mesi passati, è già partito il conto alla rovescia ...