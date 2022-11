Plastic e sugar tax | Mulè | Abbiamo l’obbligo di sterilizzare queste tasse

Leggi su ildenaro

"Dal 1 gennaio 2023 partono due: latax e latax. Sono delleche hanno un impatto direttamente sui consumatori: se ad esempio aumentano gli imballaggi di generi alimentari o per l'acqua minerale, sui prodotti monouso, chi ne fa le spese è il consumatore, con un danno calcolato in oltre 100 euro l'anno. Allora dico, come Forza Italia e come centrodestra,di, che viceversa vanificherebbero interventi che stiamo facendo sul caro bollette", così Giorgio, vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo a Start su Sky Tg24.