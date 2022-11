Piazza Affari allunga | male Bper dopo la corsa degli ultimi giorni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Giornata positiva per le Borse europee, in scia con quelle americane. L’ideainvestitori è che alla fine l’esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti possa fornire le base per un rally, con guadagni diffusi. Il governo Biden, però, potrebbe uscirne anche molto indebolito, visto che i Repubblicani di Donald Trump rimangono i favoriti di questa tornata. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,86% e arriva a 23.694,17 punti. Ancora in calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 211 punti base. Sul listino principale dibrilla Cnh (+5,74%). I risultati finanziari dei primi nove mesi dell’anno parlano di ricavi e redditività in forte miglioramento. Bene anche Amplifon (+3,90%), Interpump (+3,18%), Moncler (+2,07%), Snam (+1,82%) e Stm (+4,36%). In coda al listino, invece,, ...