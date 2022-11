Palazzo Chigi | apprezzamento per decisione Francia su Ocean Viking

Agenzia ANSA

E' quanto si apprende da fonti di."E' importante - prosegue la nota - proseguire in questa linea di collaborazione europea con gli Stati più esposti per la loro collocazione geografica, ...Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, lasciandoal termine della cabina di regia sul ... Incontro governo-imprese a Palazzo Chigi venerdì 11 - Ultima Ora Roma, 8 nov. (askanews) - 'Esprimiamo il nostro sentito apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Esprimiamo il nostro sentito apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle ...