Ministero Salute | “Non consumare integratori alimentari con Yohimbina” Ecco cos’è | per cosa viene usata e i rischi per la salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022)che promettono di “bruciare” facilmente i grassi, migliorare le performance mentali. E soprattutto, quelle sessuali. In altre parole, tutte le risposte ai desideri più diffusi concentrati in una pillola. Attenzione però, quando si offrono facili scorciatoie c’è sempre un inghippo. E a rimetterci sono spesso, oltre le finanze, la nostra. Una nuova avvertenza arriva infatti daldella: “Attraverso il sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF)”, leggiamo sul sito del, “è stato comunicato che i seguenti, prodotti in Usa con diversi lotti e con i marchi: Natrol Yohimbe Bark, Men’s Health capsule da 500 mg Stamina-Rx – Maximum sexual stimulant compresse da 550 ...