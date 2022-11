Meloni | nell' incontro con Al Sisi | solleva il tema del rispetto dei diritti umani in Egitto

- In una nota diffusa da Palazzo Chigi si spiega che nel bilaterale il premier ha sottolineato la forte attenzione dell'Italia sul caso di Patrick Zaki e su Giulio Regeni, vicenda quest'ultima, che ha ..., 'dolorosa perdita per tutta la Nazione'. E' deceduto stamani, a 78 anni, l'imprenditore ... In seguito, lavorò'Omeca, che nel 1968 passò dal Gruppo Fiat - Finmeccanica all'Efim, dove lavorò ...Per Colombo "Meloni si è presentata ostentando sicurezza e forza, ma non riuscita a fare nulla, in Europa non ha parlato con nessuno" nella sua visita a Bruxelles.Eppure Giorgia Meloni, durante il suo primo viaggio a Bruxelles, sui migranti ha incassato solo richiami: primo tra tutti quello sull'obbligo legale e umanitario di concedere il prima possibile un ...