Letizia di Spagna | come indossare i jeans a 50 anni e sembrare più magra e giovane

Leggi su dilei

(Di martedì 8 novembre 2022)diè comparsa a sorpresa alla fiera della BioCultura di Madrid e ha dato una lezione di stile, insegnandociskinny (i suoi sono firmati & Other Stories) a 50più giovani e magre. Nelle sue ultime uscite pubbliche autunnali,diha sfoggiato nuovi look che hanno fatto parlare di sé nel bene e nel male. Alcuni sono apparsi fin troppo sopra le righe,l’abito che lasciava la schiena totalmente scoperta, altri li ha indossati in modo sbagliatola maxi gonna di H&M, altri ancora erano semplicemente divinil’abito di gala blu navy di Carolina Herrera. Ma quando la Reina gira per la città in forma ...