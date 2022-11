Leslie Phillips | morto l’attore di Harry Potter | voce del Cappello Parlante

(Di martedì 8 novembre 2022)britannico, protagonista dei filme Carry On , èil 7 novembre 2022 all’età di 98 anni. Deadline ha confermato tramite l’agente di, Jonathan Lloyd, chedipacificamente nel sonno lunedì dopo aver lottato con una malattia che non è stata rivelata.ha doppiato il magicoche aiutava a collocare gli studenti in una delle quattro scuole di Hogwarts ine la Pietra Filosofale,e la Camera dei Segreti ee i Doni ...

, celebre attore noto per i suoi ruoli in Harry Potter (dove interpretava la voce del cappello parlante ad Hogwarts) e in molte commedie britanniche tra cui Carry On, è morto all'età ...Scritto da James Wan e DavidJohnson - McGoldrick, per adesso non abbiamo ancora nessun ... Il seguito del primo film di Todd, cercherà di proseguire gli eventi di uno dei più grandi e ...Leslie Phillips, celebre per il suo lavoro in Harry Potter e in tantissime altre pellicole, è morto all'età di 98 anni nella giornata del 7 novembre 2022.Leslie Phillips è stato la voce del Cappello Parlante nella saga di Harry Potter. L'interprete è morto all'età di 98 anni.