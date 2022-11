Le Iene accusate di istigazione al suicidio | ecco il servizio

Leggi su lucascialo

(Di martedì 8 novembre 2022) Le trasmissioni televisive troppo spesso emulano, se non addirittura anticipano, i processi giudiziari. Mettendo così in piedi degli autentici processi mediatici cercando di trovare spunti, indizi e talvolta perfino montando ipotesi e sputando sentenze. Mentre la giustizia, quella vera, sta facendo il suo corso. Per quanto in modo molto lento, come accade in Italia. In L'articolo provda LE VOCI DI DENTRO.