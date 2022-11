L' America al voto per il midterm | la posta in palio | gli Stati chiave | le previsioni | i sospetti

RaiNews

L'alper il Midterm, le elezioni di mezzo termine, che mai come quest'anno appaiono fondamentali per il futuro dell'amministrazione Biden in vista di una sua eventuale rielezione nel 2024. L'America al voto in diretta, le elezioni di midterm - Senato Usa: 8 seggi ancora da assegnare - Senato Usa: 8 seggi ancora da assegnare Minacce ai seggi, vigilantes, complotti: lo Stato è l'epicentro del sisma creato dall'ondata trumpiana. Quasi tutti i candidati repubblicani non riconoscono la vittoria di Biden nel 2020: «I democrati ...Numerosi candidati del Grand Old Party sono convinti che Biden abbia perso nel 2020 e promettono di bloccare il risultato delle prossime presidenziali in caso di risultato negativo ...