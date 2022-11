Il design può solo assecondare e valorizzare la potenza della natura

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilecologico è un tema tanto rilevante quanto acerbo, soprattutto agli occhi delle persone esterne al settore e che non hanno dimestichezza con l’argomento. Le sue potenzialità sono enormi, ma non può rimanere una disciplina d’élite: servivano spazio e, soprattutto, tempo per dargli la giusta importanza e renderlo democratico attraverso un frizzante laboratorio di idee, mostre, progetti e discussioni. È ciò che è accaduto durante la prima edizione del ConceptFestival di Cosenza – che si è chiuso il 28 ottobre dopo trentasette giorni e quasi duemila visitatori, considerato una scommessa vinta e un punto di partenza per lo sviluppo di percorsi di innovazione e di ricerca nel mondo delle produzioni in Calabria e in tutto il Sud. Temi tra l’altro convergenti con quelli trattati durante la prima Biennale dello Stretto. A ospitare il festival ...