Harry e Meghan prossimi al divorzio? L’indiscrezione fa tremare la Royal Family

Napolike.it

Martha Louise di Norvegia come: per il suo sciamano 'lascia' la Casa Reale Martha Louise rimarrà principessa ma si ritira dalle sue funzioni ufficiali per la Casa Reale di Norvegia. Lo fa, ha spiegato, in accordo con ...Anthony - Presentatrice: Viola Davis Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:, la distanza da William e KateMarkle ed, a volte ritornano Il principe... Chi sono Harry e Meghan della famiglia reale: curiosità e scandali E davvero educati con il personale», scrive Hello! Pare fosse la prima volta che Harry e Meghan andavano in quel locale, che ha uno chef birmano che lavora lì da quindici anni: «È probabile che ...Per il suo sciamano la principessa "lascia" la Casa Reale: si ritira cioè dalle sue funzioni ufficiali (come Harry e Meghan). Anche qui c'entra un amore "scomodo", per lo sciamano Durek Verrett ...