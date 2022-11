Gastroenterite | arriva l' influenza intestinale Cosa non fare mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Laè comunemente chiamata anche, una malattia comune causata da virus o batteri, che si presenta con forti dolori addominali, diarrea, vomito, lieve febbre, malessere generale. Un disturbo spesso passeggero, che obbliga a letto per un paio di giorni. È importante integrare i sali minerali e assumere fermenti lattici per cercare di ripristinare l'equilibro della flora batterica. E per prevenirla, ecco alcuni accorgimenti quotidiani: lavare le mani e disinfettare le superfici, prestare attenzione alla cottura degli alimenti e al loro stato di conservazione. E se si viaggia in Paesi “a rischio” è bene utilizzare acqua imbottigliata, anche per lavarsi i denti. E niente ghiaccio.