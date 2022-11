Egitto | Zaki | “Spero che Italia abbia chiesto di togliere mio divieto di espatrio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “So che c’è stata la richiesta di una risoluzione positiva. E la mia speranza, ovviamente, è che ci sia stata la richiesta da parte del governono di porre fine al mio ‘travel ban’ (ildi). Per me ma anche per gli attivisti della mia Ong, la Eipr, tra cui Hossam Bahgat, il direttore, anche lui accusato di diffusione di notizie false”. Così al Corriere della Sera Patricksull’incontro tra la premierna Giorgia Meloni e il presidente egiziano, il generale Abdel Fattah Al Sisi. “Sarebbe un grande passo in avanti non solo per noi ma anche per tutti gli attivisti egiziani ancora in carcere. Inoltre mi pare un ottimo segno che diversi governi a Roma mino sostenuto. Significa che tutti glini sono con me” dice ...