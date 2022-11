“È troppo | fate qualcosa” GF Vip 7 | Antonino Spinalbese | bufera dopo quello che ha detto

(Di martedì 8 novembre 2022)sual GF Vip 7. Durante un discorso alla presenza di altri concorrenti, tra cui un infastidito Attilio Romita, si è lasciato sfuggire una frase molto brutta che ha fatto arrabbiare tutto il mondo web. Il momento incriminato è stato ripreso dalle telecamere del reality show di Alfonso Signorini e subitosono esplode le polemiche. Non sappiamo come reagirà il conduttore alla vista di quelle immagini, ma indubbiamente non è stato affatto un bel gesto. E potrebbero anche esserci dei richiami o provvedimenti. L’ultima puntata ha lasciato comunque strascichi. Eal GF Vip 7 è stato bombardato da attacchi. Intanto, nel post-appuntamento in diretta Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime per l’ex fidanzato.la ...

Open

Amori male assortiti, amori 'che bella coppia!' poi in realtàpena. Amori 'quelli non durano ... Specie per certi spiriti delicati, sai quelli col cuorefrollo, che ci restano male per anni. ...'Vorrei che facessi uno sforzo e mostrassi quello che sei veramente, io ti vedofrenato. ... Neanche mi avete salutata stasera! Nonvedere quello che faccio, sono invisibile, non voglio ... Pesaro, insulti razzisti e lancio di bucce di banane a due bambini accusati di fare «troppo rumore» Un lutto che ha generato un dolore immenso in tutto il mondo musicale. La sua scomparsa ha lasciato grande sconforto. È arrivato il momento dell'ultimo saluto, anche se dire addio è sempre molto diffi ...Al “Latini” il club lombardo è passato in maniera netta e non ha lasciato margini ai Leoni di coach Marco De Rossi per inserirsi nei suoi meccanismi e incepparli Jesi, 7 novembre 2022 – Troppo forte V ...