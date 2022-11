Cremonese-Milan 0-0 | annullato gol a Origi | LIVE NEWS

Ammonito Ghiglione Secondo tempo: Lacon la divisa di casa tipica rosso grigia attacca da destra verso sinistra Fine primo tempo:0 - 0 45': Non c'è recupero e il ...CREMONA - Il, impegnato in trasferta contro la, prova a tenere il passo del Napoli; grazie al successo contro l'Empoli, la capolista ha allungato il passo e ora la squadra di Pioli non può perdere ...Calcio d’inizio alle ore 20.45. I rossoneri per restare in scia al Napoli capolista, grigiorossi a caccia della prima vittoria in campionato Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn… Leggi ...66' Ammonito Vasques dopo un brutto fallo su Messias. 62' Triplo cambio per la Cremonese: dentro Sernicola, Buonaiuto e Okereke, fuori Felix, Ghiglione e Ciofani. 60' ...