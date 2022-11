Courtois lamenta gli errori difensivi del Real Madrid dopo la sconfitta contro il Rayo

(Di martedì 8 novembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Thibautha espresso la sua frustrazione per ilche ha subito “troppi gol stupidi”essere caduto alla primastagionale nella Liga nellaper 3-2ilVallecano. Lunedì, Santiago Comesana ha segnato il quinto minuto di aperturail, che ha mantenuto la porta inviolata solo per due volte nelle prime 13 partite della Liga, il record più basso in questa fase della stagione dal 2013-14. Il rigore di Luka Modric e il colpo di testa di Eder Militao hanno portato ilin vantaggio prima del pareggio di Alvaro Garcia nel primo tempo, e la squadra di Carlo ...

Eurosport IT

Magari nel secondo tempo consentiranno di toccarla anche con la mano', siGranKhan. 'Per me ... Tony puntualizza: 'Ma non serve Ancelotti, basta averein porta'. Marco è impaziente: 'Io ...Dopo 4 minuti però Mbappé , stavolta su lancio di Neymar, batte ancorae stavolta il gol è ... Il portiere ex Milan non ci sta e siper il contatto con Benzema venendo così ammonito per ... Liga, Real Madrid-Girona - Ancelotti non ci sta: "Rigore Inventato dall'arbitro, non ha toccato con le mani"