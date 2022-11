(Di martedì 8 novembre 2022) È stata l’atleta dell’anno per ilfemminile: 2022 da record pervanche ha conquistato i tre grandi giri, oltre ad imporsi anche nel Mondiale di Wollongong con un’impresa d’altri tempi. La neerlandese si lancia verso quella che dovrebbe essere l’ultima stagione della carriera. Le sue parole sul programma al sito elpeloton.net: “Per la prossima stagione ho già chiari i programmi: amo l’Italia ecorrere un altroanche essere al Tour de France. Ne ho già parlato con i tecnici della squadra. Mi piacerebbe programmare un primo blocco della mia stagione condelle Fiandre e Vuelta come obiettivi principali e poi un secondo blocco cone Tour de France Femmes”. Tornando ai ...

OA Sport

L'emozionante stagione disi completa con i verdetti delle Classifiche UCI : si conferma al vertice Tadej Pogacar , ... dacché l'olandeseVan Vleuten ha primeggiato nei grandi Giri e ...La 36enne nella generale ha preceduto l'olandesevan Vleuten e l'italiana Elisa Longo - Borghini. Miglior elvetica Elise Chabbey, 11a a 5'31 . La tappa odierna, che non proponeva particolari ... Ciclismo, Annemiek van Vleuten: "Voglio tornare al Giro d'Italia. Non pensavo di vincere ai Mondiali" PARIGI - 31-10-2022 -- Sono quattro gli italiani e le italiane candidate a uno dei massimi riconoscimenti internazionali del ciclismo professionistico, una sorta di "pallone d'oro" delle due ruote. Du ...Cara Annemiek, ti de­dichiamo queste pa­ro­le per i tuoi 40 an­ni, giovanissima ancora, che compirai l’otto di questo me­se. Ti confidiamo la nostra immensa ammirazione per te, per le tue cadute e i t ...