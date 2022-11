Chi è Andrea Varnier | l' uomo delle Olimpiadi 2026

Leggi su panorama

(Di martedì 8 novembre 2022) La sintesi è quella che il ministroAbodi ha fatto in maniera sincera e anche un po' brutale annunciando la sua scelta: "Non il migliore in assoluto, ma il migliore in relativo".è l'che deve mettere in sicurezza leinvernali di Milano e Cortina nel, chiamato a riempire un vuoto apertosi con l'uscita di scena del suo predecessore Vincenzo Novari nell'ormai lontano agosto scorso e sbucato da una rosa di candidati che via via aveva perso petali importanti. Non ultimo, quello legato al nome dello stesso Abodi che era in viaggio verso Milano per raccogliere il testimone alla guida dei Giochi prima di essere dirottato da Giorgia Meloni sulla poltrona di ministro del (ri)nascente ministero dello Sport. Una chiamata a sorpresa per chi si attendeva che ...