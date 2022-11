Calcio | Gotti | creato tanto | la squadra ci crede sempre

"Nzola deve imparare a fare i gol facili, che non è una qualità da poco - dice- . Verde non si aspettava di partire dall'inizio perché sa di essere ancora in mezzo ad un percorso di crescita ...Luca, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1 - 1 con l' Udinese . 'La cosa che mi ha colpito di più sono stati i miei vecchi giocatori (Udinese ndr.) , ho ..."Non pensavo mi facesse un effetto così forte rivedere tante persone con cui abbiamo vissuto momenti positivi e negativi negli anni scorsi".Il tecnico dopo il pari contro i friulani: "Mi sono un pò arrabbiato con Bastoni perchè non ha seguito l'azione sul cross di Holm" ...