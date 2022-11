Bisturi e organi | dalle acque di San Casciano emerge un santuario un po’ ospedale e un po’ Spa

(Di martedì 8 novembre 2022) «Uno spazio di cura e di preghiera» sintetizza Jacopo Tabolli, l'archeologo dell'università per stranieri di Siena che dal 2019 guida la missione di scavo per riportare alla luce l'antico

Si tratta di attrezzi medici di ogni tipo,da chirurgo, uno specillum. Oltre a due incredibili "poliviscerali" in bronzo, in pratica rappresentazioni stilizzate delle viscere umane, che qui ... Bisturi e organi, dalle acque un trattato di medicina Il santuario etrusco e romano di San Casciano era un tempio ma anche un po' ospedale e un po' Spa. Lo raccontano le decine e decine di ex voto ritrovati, ma anche glli strumenti da medico e da chirurg ...