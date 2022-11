(Di martedì 8 novembre 2022) Gli eventi datati 81950 è una delle più belle canzoni di Amedeo Minghi. Il capocannoniere del primo Mondiale in Brasile è stato, con otto reti, Ademir, nato l’8di un secolo fa, esattamente due decenni prima di Sandro Mazzola. Il giorno del suo sessantesimo compleanno si spegneva Jimmy Dickinson, leggenda del Portsmouth che partecipò anche lui a quella kermesse verdeoro. E un quarto di secolo fa andava in scena l’anticipo della decima giornata del campionato di B, tra Torino e Cagliari: vittoria dei piemontesi 3-0 con tripletta di Claudio Bonomi, alle ultime realizzazioni nel torneo cadetto. Quel dì il compianto Paolo Martelli scrisse l’explicit con la casacca granata. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di Zootropolis+ , la serie di sei corti d'animazione ispirati al film Zootropolis , che debutterà il 9su Disney+. In vista del lancio, è uscito il nuovo trailer che potete vedere qui sopra! ZOOTROPOLIS+: LA TRAMA I film e le serie imperdibili Le serie tv da vedere su Disney Plus I film da ...Noi di Badtaste.it siamo stati invitati all'evento che ha chiuso in grande stile la 36edizione dell'AFI FEST, il festival dell'American Film Institute che si svolge ogni anno ae che apre le ... Busta paga novembre 2022: come leggerla tra festività, bonus e sgravi a partire dal 12 novembre, fino a marzo, così da diventare accessibile anche a chi non ha 180 chilometri nelle gambe, ma regge, invece, un percorso tra i 10 e i 12 chilometri. «Sì – conferma – l’idea ...Prima il perdono, subito dopo la morte di sua figlia, Miriam Ciobanu. Poi è esploso il dolore nel giorno dei funerali della 22enne uccisa da un'auto guidata da ...