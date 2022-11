Violenze in carcere | parla la figlia del detenuto picchiato sulla sedia a rotelle

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La vicenda di mio padre la conoscono tutti, i video sono evidenti, era su una. Mio padre ha sbagliato nella sua vita, ma non avevano nessun diritto di fargli quello che hanno fatto. Lui rimase molto sconvolto: ha subito uno stress post traumatico per gli abusi in. E ora da questo processo ci aspettiamo giustizia per lui e tutti i detenuti picchiati selvaggiamente”. Are è Antonella Cacace,di Vincenzo, ilmalmenato dagli agenti penitenziari neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020; le manganellate furono riprese dai video interni del, usati poi dalla Procura per le indagini. ...