Ucraina | il miracolo del soldato russo che si salva per due volta dal drone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilsi ripara in trincea. La videocamera dello individua e sgancia per due volte una bomba che l'uomo raccoglie e allontana evitando l'esplosione 7 novembre 2022

Repubblica TV

Il soldato si ripara in trincea. La videocamera del drone lo individua e sgancia per due volte una bomba che l'uomo raccoglie e allontana evitando l'esplosione ...Si chiama Niccolò D’Amato ed è stato l’assessore alla Sanità che ha condotto fin da primo giorno della pandemia il miracolo di far essere il Lazio ... della manifestazione milanese per la pace in ...