Terzo Polo | Renzi | ' con Azione Federazione prima di Natale'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Ilmuove i suoi primi passi sul territorio. Più ci dicono che siamo divisi, più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda Regionali, sia in Lombardia che in Lazio. È accaduto sul posizionamento politico internazionale dell'Italia, con la piazza di Milano. Accadrà sui temi della legge di Bilancio. A tutti quelli che dicevano: conlitigheretedi, rispondo dicendo che faremo la federdi". Lo sottolinea Matteonella Enews. "E per questo -annuncia- convocheremo la nostra assemblea nazionale di Italia viva domenica 4 dicembre 2022 a Milano. Perché proprio il 4 dicembre? Perché saranno sei anni esatti dal referendum. E noi non proviamo ...

Letizia Moratti ha deciso: in una nota inviata nel pomeriggio di ieri, ha sciolto la riserva annunciando la decisione di candidarsi per la presidenza della Regione Lombardia con il: 'Alla base della decisione - spiega in una intervista a La Repubblica - c'è una riflessione che sto facendo da tempo su un campo politico che è diventato ormai molto più destra che centro. ...La notizia politica del fine settimana è la candidatura (anzi, sarebbe meglio dire "auto candidatura") di Letizia Moratti con ilnella corsa per la guida della Regione Lombardia. Si tratta di una cosa talmente scontata ed attesa che a Milano non si accettavano nemmeno più scommesse ma che comunque ha le sue belle ...ROMA (ITALPRESS) – “Il terzo polo muove i suoi primi passi sul territorio. Più ci dicono che siamo divisi, più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda regionali, sia in ...È ufficiale: l’ex ministra della Pubblica istruzione, ex sindaca di Milano ed ex vicepresidente della Lombardia, nonché storica esponente della Lega, Letizia Moratti, si candida alla presidenza della ...