Sorteggi Europa League | tocca a Juve e Roma In Champions | Milan - Tottenham | Eintracht - Napoli | Inter - Porto

Comunque l'Eintracht Francoforte è la detentrice dell'League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile" ha commentato l'allenatore attraverso il ...Lunedì fortunato per le squadre italiane neidella fase ad eliminazione diretta delle coppe europee. Dopo i buoni accoppiamenti toccati ...anche a Juventus e Roma per i playoff diLeague,...Alle italiane impegnate in Champions League va di lusso: evitate le big. Due supersfide agli ottavi: PSG-Bayern e Liverpool-Real. In Europa League Juve e Roma fortunate.Si sono tenuto oggi a Nyon anche i sorteggi per i sedicesimi di finale d'Europa League, in cui si affronteranno le terze dei gironi di Champions, dunque le retrocesse in questa competizione, e le ...