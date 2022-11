Smile è il film horror con il maggior incasso del 2022 | sono i suoi numeri a confermarlo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ora che gli incassi distati resi ufficiali, possiamo farci un'idea in merito ai grandi risultati che questosta raggiungendo., ilche ha segnato l'esordio alla regia di Parker Finn, si è confermato come ilcon ildell'anno finora, superando la soglia dei 200 milioni in tutto il mondo. La storia diruota attorno al personaggio della dottoressa Rose Cotter (Sosie Bacon), la quale, dopo aver assistito al suicidio di un paziente in ospedale, comincia ad essere tormentata da una strana entità che prende possesso delle persone intorno a lei, fissandola con un volto spaventoso pronta a seguirla ovunque. Uscito nei cinema a partire dal 30 ...

