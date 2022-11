Sbarchi a Catania | Musumeci | “Le Ong battono bandiera tedesca | ora si rivolgano a Berlino”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “, si”. Parole inequivocabili quelle di Nellosullo sbarco di Humanity 1 a. “Chi si trova in difficoltà in mare va sempre soccorso”, premette il neo ministro al Sud e al Mare intervistato dal Corriere della Sera e dal Messaggero. “Ma una nave è un pezzo di Stato. E la legge impone a quello Stato di farsi carico di chi ha soccorso”.siaccende quindi i riflettori sulla debolezza dell’Unione europea. E sulla linea del governo orientata all’umanità e alla fermezza. “L’inerzia della Ue diventa sponda per chi fa commercio di esseri ...

L'Arcivescovo di, la Caritas diocesana e la Comunità di Sant'Egidio dalla sera di sabato hanno manifestato la volontà di collaborazione per l'accoglienza dei migranti approdati nel porto della Città sulla nave ...... e in particolare della cosiddetta convenzione di Amburgo del 1979 , che prevedono che gli... Nel frattempo un'altra nave con centinaia di migranti a bordo ha attraccato nel porto di, ...Scontro sugli sbarchi "selettivi" al porto di Catania dove sono stati fatti scendere dalla Humaniti 1 e la Geo Barents solo i migranti fragili. Come spiegato ...PALERMO – Si sono concluse nella tarda serata di domenica le operazioni di sbarco dei migranti giunti al porto di Catania a bordo della Geo Barents, nave di Medici senza frontiere. In base alle nuove ...