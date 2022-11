Sapete chi c' è in questo governo? | missile-Briatore | sinistra asfaltata in 10 secondi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Flavionon le manda a dire. Ospite di Zona Bianca, l'imprenditore ha parlato delle ultime vicende politiche, dall'insediamento delMeloni fino ai primi provvedimenti. Tra i punti principali da affrontare sul tavolo delMeloni c'è la rivisitazione del reddito di cittadinanza. Una mossa che potrebbe cambiare radicalmente il sussidio fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle e sostenuto da Giuseppe Conte. L'esecutivo potrebbe cambiare il sussidio inmodo: via l'assegno a chi rifiuta la prima offerta di lavoro. E supuntoè stato molto chiaro: "La povertà non si abbatte con l'assegno del reddito di cittadinanza, la povertà si abbatte creando posti di lavoro". Parole cheripete da tempo. L'imprenditore ...

Riviera24

si aspettava che il Papa avrebbe condannato il premier Meloni perché destroide, dovrà ...dove sta scritto In una risoluzione di maggioranza, votata dal Pd nel 2021 . Quello che fa ......d'introduzione della comica Laura Formenti nel video della Fondazione Barilla - Forse non lo... nel 1980 e nel 1997: l'utilizzo del termine è riservato aper produrla utilizza farina di ... Vallecrosia, «Se non sapete chi è San Paolo morirete stanotte»: insegnante di religione spaventa i bambini, genitori chiedono incontro al dirigente