Reddito di cittadinanza | nuova stretta | le novità del governo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildinon verrà abolito ma ci sarà una ulteriore: verrà rinnovato per periodi sempre più brevi e non sarà a vita, l’assegno calerà con il passare del tempo e chi rifiuterà una sola offerta di lavoro lo perderà per sempre. Sono la principaliche ha presentato il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon (Lega) alle quali è al lavoro ildi, leAl momento i percettori deldiposso avere il sussidio fino a che non trovano un lavoro. Il primo vero intervento potrebbe dunque essere proprio sulla durata: non più un sussidio illimitato ma con una durata massima. “Il sussidio non può essere a vita” ha detto Durigon al Corriere della ...