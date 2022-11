Reddito di cittadinanza | le possibili modifiche del governo Meloni

NUOVOIl sussidio rimane Il leghista Claudio Durigon , dopo aver approvato ildida sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde, è tornato a ricoprire la stessa ...... le politiche attive anche per il settore "Molti, sia italiani che stranieri, non vogliono lavorare in chiaro perché percepiscono ildi, la Naspi e l'assegno universale. Fra l'...Il sussidio rimane Il leghista Claudio Durigon, dopo aver approvato il Reddito di cittadinanza da sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde, è tornato a ricoprire la stessa carica nel governo ...Roma, 7 nov. (Labitalia) - "Molti, sia italiani che stranieri, non vogliono lavorare in chiaro perché percepiscono il reddito di cittadinanza, la Naspi e l'assegno universale. Fra l'altro nessuno ha ...